Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 16 февраля

Сегодня, 16 февраля, состоялись четыре матча в рамках 23-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 23-й тур. Результаты матчей 16 февраля:

«Динамо» (Краснодар) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) – 1:3 (27:25, 23:25, 28:30, 15:25);

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Минчанка» (Минск) – 3:0 (25:18, 25:18, 25:12);

«Динамо» (Москва) — «Енисей» (Красноярск) – 3:1 (25:14, 22:25, 25:13, 25:13);

«Корабелка» (Санкт-Петербург) — «Протон» (Саратов) – 3:2 (23:25, 25:17, 25:22, 19:25, 15:13).

Таблицу Суперлиги возглавляет казанское «Динамо-Ак Барс», в активе клуба 62 очка. На втором месте идёт екатеринбургский клуб «Уралочка-НТМК» (57 очков), замыкает тройку лидеров подмосковное «Заречье-Одинцово» (49 очков).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».