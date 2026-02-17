Скидки
Волейбол

«Играли бессмысленно». Константинов — о матче «Локомотива» с «Оренбуржьем»

«Играли бессмысленно». Константинов — о матче «Локомотива» с «Оренбуржьем»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал игру своей команды в матче с «Оренбуржьем» в рамках 25-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:20, 24:26, 25:14, 25:21) в пользу новосибирцев.

Суперлига — предварительный этап (м) . 25-й тур
15 февраля 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Оренбуржье
Оренбург
Окончен
1 : 3
Локомотив
Новосибирск
Оренбуржье: Кулыгин, Александров, Павлов, Рукавишников, Некипелов, Юцевич, Убипарип, Давлетшин, Максименко, Рахматуллин, Купряшкин, Ткаченко, Хлякин, Кудряшов
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

«Сегодня были сильнее за счёт нашей подачи. После хорошей первой партии вторую начали без настроя, допустили много ошибок, просто дарили очки сопернику, играли бессмысленно.

Но затем мы быстро вернули свою игру. Следующие партии получились убедительными. Доволен, что команда вернула уверенность. Здесь всегда непросто играть, потому что атмосфера такая горячая всегда», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

