«Играли бессмысленно». Константинов — о матче «Локомотива» с «Оренбуржьем»

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал игру своей команды в матче с «Оренбуржьем» в рамках 25-го тура женской Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:20, 24:26, 25:14, 25:21) в пользу новосибирцев.

«Сегодня были сильнее за счёт нашей подачи. После хорошей первой партии вторую начали без настроя, допустили много ошибок, просто дарили очки сопернику, играли бессмысленно.

Но затем мы быстро вернули свою игру. Следующие партии получились убедительными. Доволен, что команда вернула уверенность. Здесь всегда непросто играть, потому что атмосфера такая горячая всегда», – приводит слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.