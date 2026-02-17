Вербов — об игре «Зенита-Казань» с «Факелом»: готовились к ним как к грозе фаворитов

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов оценил игру своей команды в победном матче с «Факелом Ямал». Встреча завершилась со счётом 3:1 (22:25, 25:20, 25:23, 25:18).

«Хорошая игра. «Факел» – молодцы. Мы готовились к ним как к грозе фаворитов. У них молодые игроки. Когда они имеют право на ошибку и могут рисковать, играть свободно, без каких-либо задач, становятся вдвойне опасными.

Мне понравилось, как Андрей Сурмачевский вышел, Максим Михайлов хорошо вышел и помог. Нам энергии не хватало. У Волкова, у Лубурича. А она очень важна на площадке. Потом и Андрей, и Макс вот эту энергию дали, а по волейболу там плюс-минус цифры не сильно отличаются. Физическое состояние у нас сейчас не оптимальное. У нас было много бессонных ночей из-за перелётов: два переноса рейса и одна отмена рейса.

Волейбол – игра ошибок, кто больше ошибается, тот проигрывает. Они сделали чуть больше ошибок, особенно в невынужденных ситуациях. Мы можем лучше, качественнее играть. С другой стороны, стоит отметить «Факел». Это хорошая команда, и в отдельный день они вообще могут любых забороть, всех заставить чувствовать себя некомфортно на площадке», – приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.