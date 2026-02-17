Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Вербов — об игре «Зенита-Казань» с «Факелом»: готовились к ним как к грозе фаворитов

Вербов — об игре «Зенита-Казань» с «Факелом»: готовились к ним как к грозе фаворитов
Комментарии

Главный тренер «Зенита-Казань» Алексей Вербов оценил игру своей команды в победном матче с «Факелом Ямал». Встреча завершилась со счётом 3:1 (22:25, 25:20, 25:23, 25:18).

Суперлига — предварительный этап (м) . 25-й тур
15 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
Факел Ямал
Новый Уренгой
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Феоктистов
Факел Ямал: Казаринов, Ковальчук, Квочко, Романо, Мозжухин, Ма'а, Кротков, Тарасенко, Крот, Сидоренко, Капранов, Казбанов, Эннс, Пипуныров

«Хорошая игра. «Факел» – молодцы. Мы готовились к ним как к грозе фаворитов. У них молодые игроки. Когда они имеют право на ошибку и могут рисковать, играть свободно, без каких-либо задач, становятся вдвойне опасными.

Мне понравилось, как Андрей Сурмачевский вышел, Максим Михайлов хорошо вышел и помог. Нам энергии не хватало. У Волкова, у Лубурича. А она очень важна на площадке. Потом и Андрей, и Макс вот эту энергию дали, а по волейболу там плюс-минус цифры не сильно отличаются. Физическое состояние у нас сейчас не оптимальное. У нас было много бессонных ночей из-за перелётов: два переноса рейса и одна отмена рейса.

Волейбол – игра ошибок, кто больше ошибается, тот проигрывает. Они сделали чуть больше ошибок, особенно в невынужденных ситуациях. Мы можем лучше, качественнее играть. С другой стороны, стоит отметить «Факел». Это хорошая команда, и в отдельный день они вообще могут любых забороть, всех заставить чувствовать себя некомфортно на площадке», – приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Материалы по теме
«Играли бессмысленно». Константинов — о матче «Локомотива» с «Оренбуржьем»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android