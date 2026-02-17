Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Спокойно смотреть я не умею». Алекно — о победе «Зенита» СПб над «Белогорьем»

«Спокойно смотреть я не умею». Алекно — о победе «Зенита» СПб над «Белогорьем»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» из Санкт-Петербурга Владимир Алекно прокомментировал игру своей команды с «Белогорьем», а также судейскую работу. Матч завершился со счётом 3:0 (28:26, 25:19, 25:23) в пользу петербургского клуба.

Суперлига — предварительный этап (м) . 25-й тур
15 февраля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
0 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Белогорье: Будюхин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Подлесных, Голубев
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев

«Неуместно говорить о счёте. Важна победа. Волевая была победа. Команда проявила силу воли, характер. Практически равная игра. Повезло где-то, а там где-то ошиблись, может быть, в концовке, поэтому именно манера победы дорогого стоит для нас.

Судьи, наверное, имеют право ошибаться, когда это не явно. Реагировать – тут, наверное, больше вопросов ко мне, потому что спокойно смотреть я не умею. Это моя работа, которой я отдаю практически 24 часа, чтобы какой-то мяч при непрофессиональном действии судьи решал судьбу команды. С этим не согласен. Реагировать нужно по-другому, но пока у меня не получается», – приводит слова Алекно пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Материалы по теме
Вербов — об игре «Зенита-Казань» с «Факелом»: готовились к ним как к грозе фаворитов
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android