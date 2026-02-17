«Спокойно смотреть я не умею». Алекно — о победе «Зенита» СПб над «Белогорьем»

Главный тренер «Зенита» из Санкт-Петербурга Владимир Алекно прокомментировал игру своей команды с «Белогорьем», а также судейскую работу. Матч завершился со счётом 3:0 (28:26, 25:19, 25:23) в пользу петербургского клуба.

«Неуместно говорить о счёте. Важна победа. Волевая была победа. Команда проявила силу воли, характер. Практически равная игра. Повезло где-то, а там где-то ошиблись, может быть, в концовке, поэтому именно манера победы дорогого стоит для нас.

Судьи, наверное, имеют право ошибаться, когда это не явно. Реагировать – тут, наверное, больше вопросов ко мне, потому что спокойно смотреть я не умею. Это моя работа, которой я отдаю практически 24 часа, чтобы какой-то мяч при непрофессиональном действии судьи решал судьбу команды. С этим не согласен. Реагировать нужно по-другому, но пока у меня не получается», – приводит слова Алекно пресс-служба ВФВ на официальном сайте.