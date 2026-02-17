«Худший кошмар, который может присниться». Тетюхин — о проблемах «Белогорья»

Капитан «Белогорья» Павел Тетюхин прокомментировал поражение своей команды со счётом 0:3 (26:28, 19:25, 23:25) в матче с петербургским «Зенитом».

«Хороший вопрос, в чём причина наших концовок. Уже которую игру мы просто не можем их выиграть. Начинаем дрожать, трястись. Это, наверное, самое худшее, что может быть, лучше проиграть по 15 в партии, чем проигрывать все эти концовки, потому что играешь, борешься и в концовке у самих, во-первых, начинают трястись руки, а «Зенит» не та команда, которая отдаст тебе концовку. Бугаи стоят в краях и лупят с такой силой, что отлетает на трибуны. С таким надо справляться уверенно, держать удар, как говорил Рокки. Вот мы не держим удар. Мы стараемся то ли сыграть академично, то ли надеемся, что они ошибутся, а всё это не работает.

Ну, и Владимир Романович поддавил авторитетом. Много разговаривали сейчас с судьёй по этому розыгрышу. Тут сложно сказать, очень спорный момент по касаниям этим. В первой партии судья не пошёл смотреть по такому же моменту, а сейчас пошёл. Винить никого не буду. Это часть игры, и надо в первую очередь самим что-то придумывать и выходить из таких ситуаций. Вроде играем неплохо, есть хорошие эмоциональные моменты, но проигранные концовки – худший кошмар, который может присниться.

Я бы не сказал, что обилие травм давит на команду. Это, наоборот, должно её объединять, что такая непростая ситуация с травмами. Причём она необъяснима. Мы вроде всё правильно делаем и лечимся, доктора, физио работают 24/7, все парни откликаются, но какая-то преграда не даёт нам всем вместе собраться и нормально сыграть. С такими командами, как «Зенит», надо 110% концентрации и силы, чтобы с ними играть. Я думаю, и им с нами. Но они их показывают. Бабкевич, Янт, да все там, у них никто не выпал из игры. А вот мы где-то в моменте это теряем», – приводит слова Тетюхина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.