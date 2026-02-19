Сэм Деру сообщил о возвращении в «Локомотив» после химиотерапии и поделился эмоциями

33-летний бельгийский доигровщик «Локомотива» Сэм Деру обратился к семье, болельщикам и клубу после лечения от рака на родине. В декабре у спортсмена обнаружили рецедив заболевания.

«Когда мы оглядываемся назад, часто кажется, что всё пролетело быстро. Время всегда летит незаметно. Мы склонны забывать или блокировать болезненные и стрессовые моменты в качестве защитного механизма, и, вероятно, это к лучшему. Но эти два месяца многократной интенсивной химиотерапии, естественно, сказались на мне. И, к сожалению, они не пролетели незаметно.

Шок от новости, множество долгих ночей в больнице, сильные головные боли, невыносимая усталость и наблюдение за тем, как мои близкие каждый день борются за то, чтобы оставаться сильными ради меня, — это лишь краткий обзор длинного списка побочных эффектов терапии, призванной улучшить моё состояние и исцелить меня… верно?

Через некоторое время мы решили видеть это именно так, и именно так нам пришлось это видеть. Полномасштабное вторжение миротворческих сил в моё тело, уничтожающих злокачественную часть меня в самом корне. Пусть будет хоть какой-то сопутствующий ущерб, ничего, что нельзя было бы исправить потом.

Я бы солгал, если бы сказал, что поначалу не испытывал страха, гнева или разочарования. Рак. Какое ужасное слово. Очень далеко от реальности, пока не столкнёшься с ним лицом к лицу. Столько эмоций пронеслось в моей голове в первые дни.

Почему я? После первоначального диагноза и «успешной» операции в прошлом году… снова? Но другого выхода не было, кроме как двигаться вперёд и бороться. Мы быстро перевернули бесполезную страницу жалости к себе и выбрали вместо этого страницу храбрости и стойкости. В невзгодах кроются возможности.

Пока я пишу это, я возвращаюсь в «Локомотив», где продолжу свою реабилитацию. Я надеюсь внести значимый вклад в этот замечательный клуб и команду, которые были рядом со мной всё это время. Это был их осознанный выбор, и я всегда буду глубоко уважать и ценить его. Что ещё важнее, это дало мне цель с самого начала, за что я ещё больше благодарен. Моё тело всё ещё восстанавливается, и мне потребуется ещё немного времени, но мой разум сильнее, чем когда-либо, и я живу с силой и благодарностью каждый день.

Я благодарен своему сыну, своей семье и своим близким друзьям, которые любят меня и поддерживали меня в это время. Благодаря их присутствию, смеху, радости и состраданию каждый день становился немного легче.

Я благодарен за время, в котором мы живём, за современную медицину и компетентный, отзывчивый и сострадательный персонал, который её применяет.

Я благодарен за ещё один шанс прожить эту прекрасную и привилегированную жизнь — наслаждаться утренним солнцем, есть вкусную еду, испытывать настоящие эмоции, двигаться… короче говоря, чувствовать себя живым.

И я особенно благодарен своему MVP — моей самой ценной партнёрше Добриане. Она была рядом каждый день бесчисленными способами, несмотря на свою собственную ужасную тошноту (супруга Деру беременна. – Прим. «Чемпионата»).

Лучше всего этот пост можно закончить несколькими строчками из её письма ко мне (от которого я расплакался):

«Я хочу, чтобы она выросла, зная, что стойкость сильнее страха. Чтобы в её глазах был тот блеск, который ты носишь с собой каждый день.

И однажды, когда она столкнётся со своими собственными трудностями, я хочу, чтобы она помнила, что её родители когда-то стояли перед чем-то ужасающим — и выбрали храбрость», — сообщил в социальных сетях Деру.