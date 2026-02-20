Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 20 февраля

Сегодня, 20 февраля, продолжится розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоится три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня чемпионата России.

Суперлига-2025/2026, мужчины. Расписание матчей 20 февраля (время московское):

15:00. «Кузбасс» Кемерово — «Белогорье» Белгород.

17:00. «Газпром-Югра» Сургут — МГТУ Москва.

19:00. «Динамо» Москва — «Енисей» Красноярск.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).