Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 20 февраля

Сегодня, 20 февраля, продолжится розыгрыш 24-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня чемпионата России.

Суперлига-2025/2026, женщины. Расписание матчей 20 февраля (время московское):

18:00. «Минчанка» Минск — «Динамо-Метар» Челябинская область.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».