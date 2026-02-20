Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 20 февраля

Сегодня, 20 февраля, стартовал розыгрыш 24-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом очередного игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 24-й тур. Результаты матчей 20 февраля:

«Минчанка» Минск – «Динамо-Метар» Челябинск – 3:0 (25:17, 25:23 ,25:22).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».