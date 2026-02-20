Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 20 февраля

Сегодня, 20 февраля, продолжился розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоялись три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня чемпионата России.

Суперлига-2025/2026, мужчины. Результаты встреч 20 февраля:

«Кузбасс» Кемерово — «Белогорье» Белгород — 1:3 (25:23, 13:25, 20:25, 21:25);

«Газпром-Югра» Сургут — МГТУ Москва — 3:0 (25:14, 25:22, 25:22);

«Динамо» Москва — «Енисей» Красноярск — 3:0 (25:11, 25:21, 25:22).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).