Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 21 февраля

Сегодня, 21 февраля, продолжится 24-й тур предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня чемпионата России.

Суперлига-2025/2026, женщины. Расписание матчей 21 февраля (время московское):

17:00. «Заречье-Одинцово» Московская область — «Тулица» Тульская область;

20:00. «Локомотив» Калининградская область — «Корабелка» Санкт-Петербург.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».