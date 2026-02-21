Скидки
Новосибирский «Локомотив» в четырёх партиях обыграл «Горький» в рамках матча Суперлиги

Комментарии

Волейболисты «Локомотива» из Новосибирска обыграли нижегородский «Горький» в рамках 26-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (23:25, 25:17, 25:17, 28:26).

Суперлига — предварительный этап (м) . 26-й тур
21 февраля 2026, суббота. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 1
Горький
Нижний Новгород
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Горький: Титов, Агапов, Колмаков, Филиппов, Железняков, Конев, Пятыркин, Щербаков, Целищев, Кульков, Довгань, Никитин, Ищенко, Масько

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 26-й тур:

«Локомотив» Новосибирск – «Горький» Нижний Новгород — 3:1 (23:25, 25:17, 25:17, 28:26).

Новосибирский клуб идёт на четвёртом месте в таблице Суперлиги, в активе клуба 62 очка. Горький располагается на 11-й строчке (24 очка).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
