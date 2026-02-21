Скидки
Волейбол

Калининградский «Локомотив» в пяти партиях обыграл «Корабелку» в рамках матча Суперлиги

Калининградский «Локомотив» в пяти партиях обыграл «Корабелку» в рамках матча Суперлиги
Комментарии

Волейболистки калининградского «Локомотива» обыграли «Корабелку» из Санкт-Петербурга в рамках 24-го тура предварительного этапа женской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:21, 18:25, 22:25, 25:21, 18:16).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 24-й тур
21 февраля 2026, суббота. 20:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 2
Корабелка
Санкт-Петербург
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Воронкова, Насименто, Пирайнен, Дмитриева, Костючик, Анненко, Лазарева, Аслямова, Фабер, Капралова, Погорельченко, Ларина, Броникова, Карасёва, Картаева
Корабелка: Сарапова, Суворова, Нестерова, Исакова, Иванович, Артюхина, Захарова, Филиппова, Папаникола, Пальшина, Черняева, Муравьева, Филиштинская, Лифарь, Муранова, Боброва, Рейес

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 24-й тур:

«Локомотив» Калининград – «Корабелка» Санкт-Петербург — 3:2 (25:21, 18:25, 22:25, 25:21, 18:16).

Калининградский клуб идёт на пятом месте в таблице Суперлиги, в активе клуба 42 очка. «Корабелка» занимает восьмое место (33 очка).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
