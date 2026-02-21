Калининградский «Локомотив» в пяти партиях обыграл «Корабелку» в рамках матча Суперлиги

Волейболистки калининградского «Локомотива» обыграли «Корабелку» из Санкт-Петербурга в рамках 24-го тура предварительного этапа женской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:21, 18:25, 22:25, 25:21, 18:16).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 24-й тур:

«Локомотив» Калининград – «Корабелка» Санкт-Петербург — 3:2 (25:21, 18:25, 22:25, 25:21, 18:16).

Калининградский клуб идёт на пятом месте в таблице Суперлиги, в активе клуба 42 очка. «Корабелка» занимает восьмое место (33 очка).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».