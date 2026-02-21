Скидки
«Удалось стабилизировать общую игру». Колодинский — о победе «Белогорья»

Главный тренер «Белогорья» Игорь Колодинский прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура мужской Суперлиги. Встреча с «Кузбассом» завершилась со счётом 3:1 (23:25, 25:13, 25:20, 25:21).

Суперлига — предварительный этап (м) . 26-й тур
20 февраля 2026, пятница. 15:00 МСК
Кузбасс
Кемерово
Окончен
1 : 3
Белогорье
Белгород
Кузбасс: Тихонов, Кузнецов, Клюпа, Ионов, Коченов, Каштанов, Пискарев, Фиэль, Супрунов, Морозов, Сиденко, Хисматуллин, Юльмухаметов, Напольских
Белогорье: Будюхин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Подлесных, Голубев

«Удалось стабилизировать общую игру, блок-защиту, потому что даже несмотря на то, что в четвёртой партии поставили четыре блока, не забили очень много своих доигровок. Нужно отдать должное хозяевам, было тяжело с ними в первой партии. Трибуны гнали, они дома, но мы вернулись к своей игре, выстроили блок-защиту, меньше ошибались на подаче, и это помогло нам закончить игру в свою пользу.

В первой партии стало понятно, что у Мохамеда что-то не пошло, он забил один из шести. Я прекрасно понимаю Порошина, ему нужно растягивать на края, если с одного края у тебя 20%, тут нужно было что-то делать и не ждать. Подребинкин на каждой тренировке в хорошей форме, выкладывается, почему бы и нет», – приводит слова Колодинского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

