«Удалось стабилизировать общую игру». Колодинский — о победе «Белогорья»

Главный тренер «Белогорья» Игорь Колодинский прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура мужской Суперлиги. Встреча с «Кузбассом» завершилась со счётом 3:1 (23:25, 25:13, 25:20, 25:21).

«Удалось стабилизировать общую игру, блок-защиту, потому что даже несмотря на то, что в четвёртой партии поставили четыре блока, не забили очень много своих доигровок. Нужно отдать должное хозяевам, было тяжело с ними в первой партии. Трибуны гнали, они дома, но мы вернулись к своей игре, выстроили блок-защиту, меньше ошибались на подаче, и это помогло нам закончить игру в свою пользу.

В первой партии стало понятно, что у Мохамеда что-то не пошло, он забил один из шести. Я прекрасно понимаю Порошина, ему нужно растягивать на края, если с одного края у тебя 20%, тут нужно было что-то делать и не ждать. Подребинкин на каждой тренировке в хорошей форме, выкладывается, почему бы и нет», – приводит слова Колодинского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.