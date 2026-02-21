Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Брянский оценил восьмую подряд победу московского «Динамо»

Брянский оценил восьмую подряд победу московского «Динамо»
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский оценил игру своей команды в матче с красноярским «Енисеем». Встреча завершилась победой столичного клуба со счётом 3:0 (25:11, 25:21, 25:22).

Суперлига — предварительный этап (м) . 26-й тур
20 февраля 2026, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Енисей
Красноярск
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Енисей: Рыбаков, Бусел, Осипов, Голубев, Галимов, Подколзин, Фетцов, Янутов, Кухно, Максимов, Цепков, Шенкель, Крескин, Штерн

Напомним, беспроигрышная серия «Динамо» в мужской Суперлиги продлилась до восьми матчей.

«Поздравляю команду с победой. Если углубляться в матч, хотелось бы почище сыграть в третьем сете. В остальном во всех эпизодах сыграли достаточно ровно и хорошо. Хотелось бы убрать брак, который у нас получился.

В этом сезоне практически каждая команда, играя против фаворита, действует очень цепко, расслабляться точно не стоит. Мы проходили это совсем недавно с «Горьким» в Нижнем Новгороде. Стоило немного расслабиться, тут же получили по носу. Сейчас были максимально готовы, ребята готовились, поэтому и выступили хорошо.

Каков был соперник? «Енисей» — цепкая команда, мы сами совершили определённый брак, где-то в приёме, череду брака, которая дала сопернику подтянуться. Не стоит уходить в баланс, у «Енисея» есть кому рискнуть, кому подтащить в защите, кому забить. Думать, что соперник сам всё принесёт на блюдечке с голубой каёмочкой, как говорил классик, точно не приходится», – приводит слова Брянского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Материалы по теме
«Удалось стабилизировать общую игру». Колодинский — о победе «Белогорья»
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android