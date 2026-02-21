Брянский оценил восьмую подряд победу московского «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский оценил игру своей команды в матче с красноярским «Енисеем». Встреча завершилась победой столичного клуба со счётом 3:0 (25:11, 25:21, 25:22).

Напомним, беспроигрышная серия «Динамо» в мужской Суперлиги продлилась до восьми матчей.

«Поздравляю команду с победой. Если углубляться в матч, хотелось бы почище сыграть в третьем сете. В остальном во всех эпизодах сыграли достаточно ровно и хорошо. Хотелось бы убрать брак, который у нас получился.

В этом сезоне практически каждая команда, играя против фаворита, действует очень цепко, расслабляться точно не стоит. Мы проходили это совсем недавно с «Горьким» в Нижнем Новгороде. Стоило немного расслабиться, тут же получили по носу. Сейчас были максимально готовы, ребята готовились, поэтому и выступили хорошо.

Каков был соперник? «Енисей» — цепкая команда, мы сами совершили определённый брак, где-то в приёме, череду брака, которая дала сопернику подтянуться. Не стоит уходить в баланс, у «Енисея» есть кому рискнуть, кому подтащить в защите, кому забить. Думать, что соперник сам всё принесёт на блюдечке с голубой каёмочкой, как говорил классик, точно не приходится», – приводит слова Брянского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.