Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 21 февраля

Сегодня, 21 февраля, в рамках 26-го тура предварительного этапа чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги прошло два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 26-й тур. Результаты матчей 21 февраля:

«Нова» (Новокуйбышевск) – «Ярославич» (Ярославль) – 3:0 (25:22, 25:22, 25:21);

«Локомотив» (Новосибирск) – «Горький» (Нижний Новгород) – 3:1 (23:25, 25:17, 25:17, 28:26).

Лидером Суперлиги является «Зенит-Казань», который занимает первую строчку в таблице чемпионата с 70 очками в активе. На втором месте идёт московское «Динамо» (65 очков), замыкает тройку лидеров «Зенит» из Санкт-Петербурга (64 очка).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).