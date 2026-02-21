Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 21 февраля

Сегодня, 21 февраля, состоялись два матча в рамках 24-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 24-й тур. Результаты матчей 21 февраля:

«Заречье-Одинцово» Московская область — «Тулица» Тула – 3:1 (25:18, 25:18, 23:25, 25:17);

«Локомотив» Калининград — «Корабелка» Санкт-Петербург – 3:2 (25:21, 18:25, 22:25, 25:21, 18:16).

Таблицу Суперлиги возглавляет казанское «Динамо-Ак Барс», в активе клуба 62 очка. На втором месте идёт екатеринбургский клуб «Уралочка-НТМК» (57 очков), замыкает тройку лидеров подмосковное «Заречье-Одинцово» (52 очка).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».