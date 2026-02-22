Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 22 февраля

Сегодня, 22 февраля, продолжится 24-й тур предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня чемпионата России.

Суперлига-2025/2026, женщины. Расписание матчей 22 февраля (время московское):

14:00. «Омичка» Омск — «Уралочка-НТМК» Свердловская область;

15:30. «Протон» Саратов — «Динамо» Краснодар;

18:30. «Ленинградка» Санкт-Петербург — «Динамо» Москва.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».