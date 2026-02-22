Скидки
Блокирующий «Локомотива» — о возвращении Деру: когда он улыбается, нам становится теплее

Блокирующий «Локомотива» Михаил Вишняков прокомментировал возвращение бельгийского доигровщика Сэма Деру в команду после прохождения курсов химиотерапии. Напомним, Деру продолжает реабилитацию в Новосибирске. В начале матча с «Горьким» (3:1 (23:25, 25:17, 25:17, 28:26)) в рамках 26-го тура мужской Суперлиги доигровщик вышел на площадку, чтобы поприветствовать болельщиков после долгого отсутствия.

Суперлига — предварительный этап (м) . 26-й тур
21 февраля 2026, суббота. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 1
Горький
Нижний Новгород
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Горький: Титов, Агапов, Колмаков, Филиппов, Железняков, Конев, Пятыркин, Щербаков, Целищев, Кульков, Довгань, Никитин, Ищенко, Масько

«C точки зрения болельщиков нам нет оправдания по первому сету, это наша работа, мы должны быть более серьёзными в этом плане. Рады, что вновь в полном составе. Такой фундаментально-монументальный человек, даже просто в раздевалке, рядом с нами — нас заряжает. Когда он улыбается, нам становится теплее на душе. Впереди важный матч с «Зенитом», потом плей-офф, идём шаг за шагом», — приводит слова Вишнякова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Новости. Волейбол
Все новости RSS

