Блокирующий «Локомотива» — о возвращении Деру: когда он улыбается, нам становится теплее

Блокирующий «Локомотива» Михаил Вишняков прокомментировал возвращение бельгийского доигровщика Сэма Деру в команду после прохождения курсов химиотерапии. Напомним, Деру продолжает реабилитацию в Новосибирске. В начале матча с «Горьким» (3:1 (23:25, 25:17, 25:17, 28:26)) в рамках 26-го тура мужской Суперлиги доигровщик вышел на площадку, чтобы поприветствовать болельщиков после долгого отсутствия.

«C точки зрения болельщиков нам нет оправдания по первому сету, это наша работа, мы должны быть более серьёзными в этом плане. Рады, что вновь в полном составе. Такой фундаментально-монументальный человек, даже просто в раздевалке, рядом с нами — нас заряжает. Когда он улыбается, нам становится теплее на душе. Впереди важный матч с «Зенитом», потом плей-офф, идём шаг за шагом», — приводит слова Вишнякова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.