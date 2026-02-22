«Зенит-Казань» уверенно обыграл «Зенит» СПб в матче Суперлиги по волейболу

Волейболисты «Зенита-Казань» обыграли «Зенит» из Санкт-Петербурга в рамках 26-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:14, 26:24, 25:23).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 26-й тур:

«Зенит-Казань» Казань – «Зенит» Санкт-Петербург — 3:0 (25:14, 26:24, 25:23).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).