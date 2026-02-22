Скидки
Тренер МГТУ: это худшая игра за сезон. Самая позорная. Будем искать других людей и всё

Тренер МГТУ: это худшая игра за сезон. Самая позорная. Будем искать других людей и всё
Старший тренер мужского волейбольного клуба МГТУ Михаил Бекетов прокомментировал поражение команды в матче с «Газпромом-Югра» со счётом 0:3 (14:25, 22:25, 22:25).

Суперлига — предварительный этап (м) . 26-й тур
20 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК
Газпром-Югра
Сургут
Окончен
3 : 0
МГТУ
Москва
Газпром-Югра: Андреев, Костадинов, Гусамов, Демаков, Петренко, Голованов, Нагаец, Никифоров, Кириллов, Вишневецкий, Родичев, Куклинский, Моисеев, Костадинов
МГТУ: Филиппов, Аношко, Щадилов, Гетман, Исхаков, Ганенко, Козицын, Аксютин, Жось, Фролов, Коротаев, Шкредов, Котов

Напомним, за 26 туров столичная команда одержала всего две победы в рамках Суперлиги и занимает последнее место в турнирной таблице.

«Мы, к сожалению, до сих пор не поймём, зачем мы этим делом занимаемся и для чего. Поэтому, знаете, всякие вот эти алиби и оправдания, всё это уже надоело. Это, наверное, худшая игра за сезон. Самая позорная. Тут копаться уже… Конец сезона!

Сказать что-то положительное, оправдание какое-то для этих ребят я не могу, да и не хочу, наверное. Так что, наверное, так и закончим этот сезон, а дальше будем искать других людей — и всё», — приводит слова Бекетова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Новости. Волейбол
