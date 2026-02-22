Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 23 февраля

Сегодня, 22 февраля, продолжился розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоялось три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня чемпионата России.

Суперлига-2025/2026, мужчины. Результаты матчей 22 февраля:

«Факел Ямал» Новый Уренгой — «Оренбуржье» Оренбург — 3:0 (25:23, 25:22, 25:19);

«Зенит-Казань» Казань — «Зенит» Санкт-Петербург — 3:0 (25:14, 26:24, 25:23);

«Динамо-ЛО» Ленинградская область — «Динамо-Урал» Уфа — 2:3 (25:23, 23:25, 25523, 22:25, 13:15).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).