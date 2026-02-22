Скидки
Максим Михайлов продлил контракт с «Зенитом-Казань» на один сезон

37-летний диагональный казанского «Зенита», олимпийский чемпион Максим Михайлов продлил контракт с клубом на один сезон. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Держим курс на 1000 матчей. Максим Михайлов продлил контракт с нашим клубом ещё на один сезон. Легенда №18», — заявила пресс-служба «Зенита-Казань».

Почти вся карьера Михайлова связана с казанским «Зенитом», за который он выступает с 2010 года. За это время он преодолел отметку в 700 проведённых матчей и выиграл десятки трофеев, включая 10 титулов чемпиона России и пять побед в Лиге чемпионов.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года

