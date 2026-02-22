37-летний диагональный, олимпийский чемпион Максим Михайлов введён в Зал славы «Зенита-Казань». Об этом сообщила пресс-служба клуба. Сегодня, 22 февраля, на домашней площадке команды прошла торжественная церемония.

Ранее Максим Михайлов продлил контракт с клубом на один сезон. Почти вся карьера волейболиста связана с казанским «Зенитом», за который он выступает с 2010 года. За это время Михайлов преодолел отметку в 700 проведённых матчей и выиграл десятки трофеев, включая 10 титулов чемпиона России и пять побед в Лиге чемпионов.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года.