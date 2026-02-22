«Ленинградка» в пяти сетах обыграла московское «Динамо» в матче женской Суперлиги

Волейболистки «Ленинградки» из Санкт-Петербурга одержали победу над московским «Динамо» в рамках 24-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:2 (25:19, 21:25, 22:25, 25:12, 15:9).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 24-й тур:

«Ленинградка» Санкт-Петербург — «Динамо» Москва — 3:2 (25:19, 21:25, 22:25, 25:12, 15:9).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».