«Ленинградка» в пяти сетах обыграла московское «Динамо» в матче женской Суперлиги
Волейболистки «Ленинградки» из Санкт-Петербурга одержали победу над московским «Динамо» в рамках 24-го тура предварительного этапа розыгрыша Суперлиги-2025/2026. Матч завершился со счётом 3:2 (25:19, 21:25, 22:25, 25:12, 15:9).
Суперлига — предварительный этап (ж) . 18-й тур
17 января 2026, суббота. 19:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
2 : 3
Ленинградка
Санкт-Петербург
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Насименто, Пирайнен, Костючик, Лазарева, Аслямова, Фабер, Капралова, Погорельченко
Ленинградка: Юрьева, Харлова, Рубан, Романова, Мишагина, Гарелик, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Попович, Малыгина, Булгакова, Озерова, Перова
Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 24-й тур:
«Ленинградка» Санкт-Петербург — «Динамо» Москва — 3:2 (25:19, 21:25, 22:25, 25:12, 15:9).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».
