Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 22 февраля

Сегодня, 22 февраля, продолжился 24-й тур предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоялись три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня чемпионата России.

Суперлига-2025/2026, женщины. Результаты матчей 22 февраля:

«Омичка» Омск — «Уралочка-НТМК» Свердловская область — 0:3 (17:25, 14:25, 23:25);

«Протон» Саратов — «Динамо» Краснодар — 3:0 (25:18, 25:20, 25:15);

«Ленинградка» Санкт-Петербург — «Динамо» Москва — 3:2 (25:19, 21:25, 22:25, 25:12, 15:9).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».