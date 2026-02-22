«Я горд и счастлив». Михайлов — о введении в Зал славы «Зенита-Казань»

37-летний диагональный, олимпийский чемпион Максим Михайлов прокомментировал введение в Зал славы «Зенита-Казань». Сегодня, 22 февраля, на домашней площадке команды прошла торжественная церемония.

«Для меня это очень радостный момент, горд и счастлив. Когда я начинал свой путь в Казани, не мог представить, что дойду до такой большой, значимой и красивой отметки. Спасибо руководству клуба за поддержку, моей любимой семье, моей любимой команде. Игроки в ней менялись, но атмосфера семьи в ней оставалась. Это одна из причин, почему я задержался здесь так надолго. Движемся дальше, только алга!» — приводит слова Михайлова пресс-служба клуба.

Ранее Максим Михайлов продлил контракт с клубом на один сезон. Почти вся карьера волейболиста связана с казанским «Зенитом», за который он выступает с 2010 года. За это время Михайлов преодолел отметку в 700 проведённых матчей и выиграл десятки трофеев, включая 10 титулов чемпиона России и пять побед в Лиге чемпионов.