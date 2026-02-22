«Проехали катком по нам». Алекно — после поражения «Зенита» от «Зенита-Казань»

Главный тренер «Зенита» из Санкт-Петербурга Владимир Алекно прокомментировал поражение от «Зенита-Казань» в матче 26-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:14, 26:24, 25:23) в пользу подопечных Алексея Вербова.

«В очередной раз Казань оказалась сильнее. Так как сегодня она подавала и вообще с её подачей очень тяжело было справиться, поэтому результат говорит сам за себя. Проехали катком по нам. У нас были излишние эмоции, излишнее желание. Оно бывает тоже иногда мешает. Выводы после каждого поражения делаем и движемся вперёд», — приводит слова Алекно пресс-служба «Зенита».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).