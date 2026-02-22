Скидки
«Проехали катком по нам». Алекно — после поражения «Зенита» от «Зенита-Казань»
Главный тренер «Зенита» из Санкт-Петербурга Владимир Алекно прокомментировал поражение от «Зенита-Казань» в матче 26-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:14, 26:24, 25:23) в пользу подопечных Алексея Вербова.

Суперлига — предварительный этап (м) . 26-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Феоктистов
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев

«В очередной раз Казань оказалась сильнее. Так как сегодня она подавала и вообще с её подачей очень тяжело было справиться, поэтому результат говорит сам за себя. Проехали катком по нам. У нас были излишние эмоции, излишнее желание. Оно бывает тоже иногда мешает. Выводы после каждого поражения делаем и движемся вперёд», — приводит слова Алекно пресс-служба «Зенита».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

