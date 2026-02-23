Скидки
Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 23 февраля

Сегодня, 23 февраля, продолжится розыгрыш предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Расписание матчей 23 февраля (время московское):

15:00 — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Енисей» (Красноярск).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».

