«Динамо-Ак Барс» в трёх партиях обыграло «Енисей» в матче Суперлиги

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» (Казань) обыграли «Енисей» (Красноярск) в рамках 24-го тура предварительного этапа женской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:12, 25:19, 25:21).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 24-й тур
23 февраля 2026, понедельник. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
0 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Енисей: Даций, Коменда, Борисова, Костина, Кондрашова, Костина, Асташина, Охрименко, Савватеева, Распутина, Хватова
Динамо-Ак Барс: Карполь, Милина Рахматуллина, Матвеева, Королёва, Светник, Бибина, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 24-й тур:

«Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:12, 25:19, 25:21).

Казанский клуб лидирует в таблице Суперлиги, в активе «Динамо-Ак Барс» 65 очков. «Енисей» занимает последнее, 14-е место (12 очков).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
