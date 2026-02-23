Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 23 февраля

Сегодня, 23 февраля, состоялся один матч в рамках 24-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 24-й тур. Результаты матчей 23 февраля:

«Динамо-Ак Барс» Казань — «Енисей» Красноярск – 3:0 (25:12, 25:19, 25:21).

Таблицу Суперлиги возглавляет казанское «Динамо-Ак Барс», в активе клуба 65 очков. На втором месте идёт екатеринбургский клуб «Уралочка-НТМК» (60 очков), замыкает тройку лидеров подмосковное «Заречье-Одинцово» (52 очка).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».