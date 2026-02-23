Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 23 февраля

Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 23 февраля
Комментарии

Сегодня, 23 февраля, состоялся один матч в рамках 24-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 24-й тур. Результаты матчей 23 февраля:

«Динамо-Ак Барс» Казань — «Енисей» Красноярск – 3:0 (25:12, 25:19, 25:21).

Таблицу Суперлиги возглавляет казанское «Динамо-Ак Барс», в активе клуба 65 очков. На втором месте идёт екатеринбургский клуб «Уралочка-НТМК» (60 очков), замыкает тройку лидеров подмосковное «Заречье-Одинцово» (52 очка).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
Материалы по теме
Питерский ремейк. «Ленинградка» обыграла московское «Динамо» в центральном матче тура
Питерский ремейк. «Ленинградка» обыграла московское «Динамо» в центральном матче тура
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android