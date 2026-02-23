«Другие предложения не рассматривал». Михайлов — о продлении контракта с «Зенитом-Казань»

37-летний диагональный казанского «Зенита», олимпийский чемпион Максим Михайлов прокомментировал продление контракта с клубом на один сезон.

«Казань для меня уже дом, поэтому другие предложения особо не рассматривал. В первую очередь сконцентрирован на Казани. Клуб растёт, развивается. Для меня важно, что клуб ставит перед собой задачи и есть возможность здесь расти, развиваться даже в таком возрасте», – сказал Михайлов в интервью «БО Спорт».

Почти вся карьера Михайлова связана с казанским «Зенитом», за который он выступает с 2010 года. За это время он преодолел отметку в 700 проведённых матчей и выиграл десятки трофеев, включая 10 титулов чемпиона России и пять побед в Лиге чемпионов.