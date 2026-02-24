Михайлов назвал самые запоминающиеся победы за 15 лет, проведённых в «Зените-Казань»

37-летний диагональный казанского «Зенита», олимпийский чемпион Максим Михайлов назвал самые запоминающиеся победы за 15 лет, проведённых в «Зенит-Казань».

– Максим, был ли какой-то матч, который запомнился больше всего?

– Наверное, выберу два. Это моя первая победа в чемпионате России. Мы играли с «Динамо» в мой первый сезон в Казани (в сезоне-2010/2011 «Зенит-Казань» выиграл финальную серию у москвичей со счётом 3-1. — Прим. «Чемпионата»). Это был первый мой крупный трофей. И Лига чемпионов моя первая, которую мы выиграли в Польше (победа в Лодзи над «Скрой» 3:2 в сезоне-2011/2012. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Кондаковым.