Максим Михайлов: Алекно заложил в меня начинку из трудолюбия и упорства

Максим Михайлов: Алекно заложил в меня начинку из трудолюбия и упорства
Комментарии

37-летний диагональный казанского «Зенита», олимпийский чемпион Максим Михайлов рассказал, что Владимир Алекно и Алексей Вербов сильнее всего повлияли на ход его карьеры.

– Кто из игроков или тренеров сильнее всего повлиял на ход вашей карьеры?
– В Казани у меня, получается, всего два тренера было. Что Владимир Романович Алекно, что Алексей Игоревич Вербов сильно на меня повлияли. Владимир Романович взял шефство надо мной, когда я только пришёл в команду, был совсем молодым, заложил в меня эту начинку из трудолюбия и упорства. А Игоревич уже развивал этот талант. И продолжает его развивать! Конечно, тренеры играют большую роль. Но, как я сегодня сказал в речи после матча, все наши игроки, штаб, персонал, медицинский департамент — всё это очень важные составляющие для развития успеха, — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Кондаковым.

