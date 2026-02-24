Скидки
Волейболист Максим Михайлов объяснил, почему не меняет клуб уже 15 лет

Волейболист Максим Михайлов объяснил, почему не меняет клуб уже 15 лет
Комментарии

37-летний диагональный казанского «Зенита», олимпийский чемпион Максим Михайлов рассказал, почему уже 15 лет не меняет клуб.

– Современный волейбол таков, что игроки постоянно меняют клубы. В вашей карьере было всего два – «Ярославич» и «Зенит-Казань». Что для вас значит преданность клубу?
– На самом деле, это важный вопрос. Думаю, это дань уважения клубу, который делает для тебя всё, создаёт все условия. Если клуб готов развиваться, создавать комфортные условия для волейболистов, думаю, и игроки будут оставаться надолго, играть за этот клуб, защищать его честь. Потому что добро притягивает добро, скажем так.
Здесь ты всё время борешься за самые высокие места. Это и цель приятная, и в то же время вызов для любого спортсмена. Думаю, что умение справляться со стрессом, с этим давлением и делает сильнее, — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Кондаковым.

