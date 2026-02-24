Скидки
Главный тренер «Зенита» Владимир Алекно оштрафован на 100 тыс. рублей за мат

Главный тренер «Зенита» Владимир Алекно оштрафован на 100 тыс. рублей за мат
Главный тренер волейбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Владимир Алекно получил штраф в размере 100 тыс. рублей за нарушение дисциплинарно-этического кодекса Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Об этом сообщается на сайте организации.

Решение о санкциях было принято на заседании дисциплинарно-этической комиссии ВФВ. Отмечается, что Алекно использовал ненормативную лексику и оскорбил официальное лицо во время матча с «Белогорьем», который состоялся 15 февраля.

«Зенит» обыграл «Белогорье» со счётом 3:0 по партиям (28:26, 25:19, 25:23). Санкт-петербургский клуб идёт на третьем месте Суперлиги-2025/2026.

Суперлига — предварительный этап (м) . 25-й тур
15 февраля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
0 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Белогорье: Будюхин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Подлесных, Голубев
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев
