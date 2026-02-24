Главный тренер «Зенита» Владимир Алекно оштрафован на 100 тыс. рублей за мат
Главный тренер волейбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Владимир Алекно получил штраф в размере 100 тыс. рублей за нарушение дисциплинарно-этического кодекса Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Об этом сообщается на сайте организации.
Решение о санкциях было принято на заседании дисциплинарно-этической комиссии ВФВ. Отмечается, что Алекно использовал ненормативную лексику и оскорбил официальное лицо во время матча с «Белогорьем», который состоялся 15 февраля.
«Зенит» обыграл «Белогорье» со счётом 3:0 по партиям (28:26, 25:19, 25:23). Санкт-петербургский клуб идёт на третьем месте Суперлиги-2025/2026.
Суперлига — предварительный этап (м) . 25-й тур
15 февраля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
0 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Белогорье: Будюхин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Подлесных, Голубев
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев
