Главный тренер «Зенита» Владимир Алекно оштрафован на 100 тыс. рублей за мат

Главный тренер волейбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Владимир Алекно получил штраф в размере 100 тыс. рублей за нарушение дисциплинарно-этического кодекса Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Об этом сообщается на сайте организации.

Решение о санкциях было принято на заседании дисциплинарно-этической комиссии ВФВ. Отмечается, что Алекно использовал ненормативную лексику и оскорбил официальное лицо во время матча с «Белогорьем», который состоялся 15 февраля.

«Зенит» обыграл «Белогорье» со счётом 3:0 по партиям (28:26, 25:19, 25:23). Санкт-петербургский клуб идёт на третьем месте Суперлиги-2025/2026.