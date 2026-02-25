Новосибирский «Локомотив» в трёх партиях обыграл «Факел Ямал» в рамках матча Суперлиги

Волейболисты новосибирского «Локомотива» обыграли «Факел Ямал» из Нового Уренгоя в рамках 27-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:19, 25:18, 25:20).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 27-й тур:

«Локомотив» Новосибирск – «Факел Ямал» Новый Уренгой — 3:0 (25:19, 25:18, 25:20).

Новосибирской клуб идёт на третьем месте в таблице Суперлиги, в его активе 65 очков. «Факел Ямал» занимает девятое место (35 очков).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).