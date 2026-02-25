«Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл «Оренбуржье» в 27-м туре Суперлиги

Волейболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга обыграли «Оренбуржье» в рамках 27-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:14, 26:24, 25:18).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 27-й тур:

«Зенит» Санкт-Петербург – «Оренбуржье» Оренбург — 3:0 (25:14, 26:24, 25:18).

Клуб из Санкт-Петербурга занимает второе место в таблице Суперлиги, в активе команды 67 очков. «Оренбуржье» идёт на 13-м месте (22 очка).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).