«Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл «Оренбуржье» в 27-м туре Суперлиги

«Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл «Оренбуржье» в 27-м туре Суперлиги
Комментарии

Волейболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга обыграли «Оренбуржье» в рамках 27-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:14, 26:24, 25:18).

Суперлига — предварительный этап (м) . 27-й тур
25 февраля 2026, среда. 17:30 МСК
Оренбуржье
Оренбург
Окончен
0 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Оренбуржье: Кулыгин, Александров, Павлов, Рукавишников, Некипелов, Юцевич, Убипарип, Давлетшин, Максименко, Рахматуллин, Купряшкин, Ткаченко, Хлякин, Кудряшов, Чукин, Филиппов, Тюменцев, Риятов
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Полетаев, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев, Шерпетис

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 27-й тур:

«Зенит» Санкт-Петербург – «Оренбуржье» Оренбург — 3:0 (25:14, 26:24, 25:18).

Клуб из Санкт-Петербурга занимает второе место в таблице Суперлиги, в активе команды 67 очков. «Оренбуржье» идёт на 13-м месте (22 очка).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Таблица Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
