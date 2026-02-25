Результаты матчей мужской Суперлиги на 25 февраля

Сегодня, 25 февраля, продолжился розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня чемпионата России.

Суперлига-2025/2026, мужчины. Результаты матчей 25 февраля:

«Енисей» Красноярск – «Горький» Нижний Новгород – 3:1 (30:32, 25:19, 25:17, 25:17);

«Динамо-Урал» Уфа – «Нова» Новокуйбышевск – 2:3 (25:22, 25:14, 23:25, 21:25, 12:15);

«Факел Ямал» Новый Уренгой – «Локомотив» Новосибирск – 0:3 (19:25, 18:25, 20:25);

«Газпром-Югра» Сургут – «Динамо-ЛО» Ленинградская область – 0:3 (20:25, 23:25, 20:25);

«Оренбуржье» Оренбург – «Зенит» Санкт-Петербург – 0:3 (14:25, 24:26, 18:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).