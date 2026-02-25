Скидки
Лазарева и Гатина в составе «Зерен Спор» вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов, Лазарева – MVP

Комментарии

Турецкий волейбольный клуб «Зерен Спор», в составе которого выступают россиянки Анна Лазарева и Светлана Гатина, вышел в четвертьфинал женской Лиги чемпионов после победы над немецким «Шверином».

Встреча в рамках 1/8 финала завершилась со счётом 3:0 (25:16, 25:18, 25:14). Лазарева набрала 16 очков, стала самым результативным игроком и была признана MVP матча. Гатина принесла команде 13 очков.

По результатам группового этапа автоматически в четвертьфинал турнира вышли итальянский «Имоко Конельяно», турецкие «Фенербахче», за который играет Арина Федоровцева, «Вакифбанк» в составе с Мариной Марковой, «Экзачибаши» и польский «Жешув».

