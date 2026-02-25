Скидки
Россиянин Молотков помог «Парижу» выйти в финал Кубка Франции

Комментарии

Волейбольный клуб «Париж», за который выступает 21-летний российский диагональный Василий Молотков, одержал победу над «Шомоном» в полуфинале мужского Кубка Франции. Матч завершился со счётом 3:2 (23:25, 25:18, 28:26, 21:25, 15:13).

В этой встрече россиянин набрал 36 очков и провёл последнюю атаку на тай-брейке, которая решила исход матча.

В финале турнира команда сразится с «Ниццей». Матч назначен на 28 марта. В национальной лиге «Париж Волей» занимает 12-е место в турнирной таблице, «Ницца» — седьмое.

Напомним, прошлый сезон россиянин провёл в болгарской «Монтане» на правах аренды, а после завершения чемпионата вернулся в новосибирский «Локомотив», вместе с которым стал обладателем Кубка России — 2025.

