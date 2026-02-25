«Им тренироваться некогда». Константинов призвал федерацию открыть дискуссию о графике игр

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов призвал федерацию обсудить изменения в графике игр в рамках Суперлиги.

«В предыдущей игре я прокомментировал, что «Горький» поставил второй состав против нас, и я сказал, что у нас упал настрой полностью, поэтому так шла вся игра. Я не критиковал их, а сделал намёк по поводу системы, чтобы федерация обдумала. Из-за игр каждые три дня с этими перелётами некоторые команды начинают выбирать какой матч играть, а какой — нет.

Считаю, что это не помогает качеству волейбола и не даёт возможность, особенно молодым командам и молодым игрокам тренироваться, им некогда тренироваться. Получается перелёт, одна тренажёрка, опробование, матч, обратный перелёт, либо выходной один в неделю. И им тренироваться некогда. Поэтому над этим можно и задуматься. Как решать — это уже другой вопрос. Моя идея была в том, чтобы открыть такую дискуссию в этом направлении, а не критиковать «Горький», — сказал Константинов в интервью пресс-службе Суперлиги.