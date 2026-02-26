Московское «Динамо» уверенно обыграло «Ярославич» в матче мужской Суперлиги
Волейболисты московского «Динамо» обыграли «Ярославич» в рамках 27-го тура предварительного этапа Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:13, 25:22).
Суперлига — предварительный этап (м) . 27-й тур
26 февраля 2026, четверг. 18:30 МСК
Ярославич
Ярославль
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
Ярославич: Куликов, Хрусталёв, Бобров, Насри, Шустров, Лаптев, Поторочин, Свентицкис, Чивель, Мельянац, Кассель, Кутлунин, Драгунов, Кураш
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 27-й тур:
«Ярославич» Ярославль — «Динамо» Москва — 0:3 (21:25, 13:25, 22:25).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).
