Московское «Динамо» уверенно обыграло «Ярославич» в матче мужской Суперлиги

Волейболисты московского «Динамо» обыграли «Ярославич» в рамках 27-го тура предварительного этапа Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:13, 25:22).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 27-й тур:

«Ярославич» Ярославль — «Динамо» Москва — 0:3 (21:25, 13:25, 22:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).