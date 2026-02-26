Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 26 февраля

Сегодня, 26 февраля, продолжился розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня чемпионата России.

Суперлига-2025/2026, мужчины. Результаты матчей 26 февраля:

«Ярославич» Ярославль — «Динамо» Москва — 0:3 (21:25, 13:25, 22:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).