Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 27 февраля

Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 27 февраля
ЖВК «Локомотив»
Комментарии

Сегодня, 27 февраля, состоятся матчи 25-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. На пятницу запланировано проведение трёх встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Расписание матчей 27 февраля (время московское):

14:30. «Омичка» Омская область — «Локомотив» Калининградская область;
17:00. «Динамо-Метар» Челябинск — «Енисей» Красноярск;
19:00. «Динамо-Ак Барс» Казань — «Ленинградка» Санкт-Петербург.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».

Календарь женской Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица женской Суперлиги-2025/2026
Материалы по теме
«Я благодарен за ещё один шанс». Сильная история волейболиста, сражающегося с раком
«Я благодарен за ещё один шанс». Сильная история волейболиста, сражающегося с раком
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android