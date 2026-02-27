Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 27 февраля

Сегодня, 27 февраля, состоятся матчи 25-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. На пятницу запланировано проведение трёх встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Расписание матчей 27 февраля (время московское):

14:30. «Омичка» Омская область — «Локомотив» Калининградская область;

17:00. «Динамо-Метар» Челябинск — «Енисей» Красноярск;

19:00. «Динамо-Ак Барс» Казань — «Ленинградка» Санкт-Петербург.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».