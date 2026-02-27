Скидки
Калининградский «Локомотив» одержал трудовую победу в 25-м туре женской Суперлиги

Калининградский «Локомотив» одержал трудовую победу в 25-м туре женской Суперлиги
ЖВК «Локомотив К»
Комментарии

«Локомотив» из Калининградской области обыграл «Омичку» из Омской области во встрече 25-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. Матч закончился на тай-брейке. Счёт — 3:2 (25:23, 23:25, 19:25, 25:20, 15:9).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 25-й тур
27 февраля 2026, пятница. 14:30 МСК
Омичка
Омская область
Окончен
2 : 3
Локомотив К
Калининградская область
Омичка: Азанова, Воситова, Велисевич, Векуа, Бесман, Дьяченко, Крук, Кроткова, Васильева, Лялина, Коржова, Горбатюк
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Пирайнен, Костючик, Лазарева, Аслямова, Капралова, Погорельченко

Эта победа для подопечных Андрея Воронкова стала 18-й в сезоне. На данный момент железнодорожницы занимают пятое место в турнирной таблице. В их активе 44 очка. Лидером турнира является ЖВК «Динамо-Ак Барс».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».

Календарь женской Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица женской Суперлиги-2025/2026
