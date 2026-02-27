Калининградский «Локомотив» одержал трудовую победу в 25-м туре женской Суперлиги

«Локомотив» из Калининградской области обыграл «Омичку» из Омской области во встрече 25-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. Матч закончился на тай-брейке. Счёт — 3:2 (25:23, 23:25, 19:25, 25:20, 15:9).

Эта победа для подопечных Андрея Воронкова стала 18-й в сезоне. На данный момент железнодорожницы занимают пятое место в турнирной таблице. В их активе 44 очка. Лидером турнира является ЖВК «Динамо-Ак Барс».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».