«Ленинградка» обыграла «Динамо-Ак Барс» в 25-м туре женской Суперлиги

Сегодня, 27 февраля, женский волейбольный клуб «Ленинградка» (Санкт-Петербург) обыграл спортсменок казанского «Динамо-Ак Барс» в матче 25-го тура Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (28:26, 24:26, 26:24, 25:22).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 25-й тур:

«Динамо-Ак Барс» Казань — «Ленинградка» Санкт-Петербург — 1:3 (26:28, 26:24, 24:26, 22:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».