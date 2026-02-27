Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Динамо-Ак Барс — Ленинградка: результат матча 27 февраля, счёт 1:3, 25-й тур женской Суперлиги

«Ленинградка» обыграла «Динамо-Ак Барс» в 25-м туре женской Суперлиги
Комментарии

Сегодня, 27 февраля, женский волейбольный клуб «Ленинградка» (Санкт-Петербург) обыграл спортсменок казанского «Динамо-Ак Барс» в матче 25-го тура Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (28:26, 24:26, 26:24, 25:22).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 25-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Ленинградка
Санкт-Петербург

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 25-й тур:

  • «Динамо-Ак Барс» Казань — «Ленинградка» Санкт-Петербург — 1:3 (26:28, 26:24, 24:26, 22:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».

Календарь Суперлиги
Турнирная таблица Суперлиги
Материалы по теме
Калининградский «Локомотив» одержал трудовую победу в 25-м туре женской Суперлиги
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android