Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу на 27 февраля

Сегодня, 27 февраля, состоялось три матча 25-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Результаты матчей 27 февраля:

«Омичка» Омская область — «Локомотив» Калининградская область — 2:3 (23:25, 25:23, 25:19, 20:25, 9:15).

«Динамо-Метар» Челябинск — «Енисей» Красноярск — 3:1 (15:25, 25:23, 26:24, 25:19).

«Динамо-Ак Барс» Казань — «Ленинградка» Санкт-Петербург — 1:3 (26:28, 26:24, 24:26, 22:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».