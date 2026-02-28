Скидки
Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 28 февраля

Комментарии

Сегодня, 28 февраля, состоятся матчи 25-го тура предварительного этапа женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. На субботу запланировано проведение трёх встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. 25-й тур. Расписание матчей 28 февраля (время московское):

  • 15:00. «Уралочка-НТМК» Свердловская область — «Минчанка» Минск;
  • 16:30. «Тулица» Тульская область — «Протон» Саратов;
  • 17:00. «Динамо» Москва — «Заречье-Одинцово» Московская область.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
