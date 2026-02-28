«Зенит» СПб в трёх партиях обыграл «Факел Ямал» в рамках матча Суперлиги

Волейболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга обыграли «Факел Ямал» из Нового Уренгоя в рамках 28-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:16, 25:21).

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 28-й тур:

«Зенит» Санкт-Петербург — «Факел Ямал» Новый Уренгой — 3:0 (25:18, 25:16, 25:21).

Клуб из Санкт-Петербурга занимает в таблице Суперлиги второе место с 70 очками, «Факел Ямал» находится на девятом месте (35 очков).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).